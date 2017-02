La Molina: Detienen a sujeto que grababa a mujeres en los baños de un supermercado [VIDEO]

Orlando Rivera Soto (29) fue sorprendido por la amiga de unas de sus víctimas cuando miraba por debajo de la puerta de un baño de un supermercado, en el distrito de La Molina.



"Yo me miro y veo la sombra de la cabeza un hombre y es ahí cuando le aviso a mi compañera y llamamos a la seguridad de la tienda para que se lo lleve. El mismo personal de seguridad lo vio salir del baño de mujeres", indicó la agraviada.



Según América Noticias, al verse descubierto, Orlando Rivera atinó a huir del lugar, mientras la jóvenes indignadas lo perseguían increpándole su conducta.



"Es la primera vez que me pasa a mí, pero mis compañeras ya lo han visto varias veces. Por la zapatilla lo han reconocido", agregó la joven.



Ante la denuncia por violación a la intimidad interpuesta por la joven, la policía capturó al sujeto, quien fue trasladado a la comisaría de La Molina.



Se supo que el año pasado, Orlando Rivera tuvo el mismo problema en dos ocasiones.



"Vamos a tener en cuenta que tiene una denuncia en las Praderas en las mismas circunstancias", indicó la policía.



Lo negó hasta el final. "Yo no hecho nada", insistió el sujeto.