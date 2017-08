Pide garantías para su vida y la de su bebé. Una mujer denunció ser víctima de maltrato por parte de su expareja y padre de su hija. "Me ha golpeado en la ducha delante de su familia, de su hermana y estando mi hija. (¿Alguien la ayudó?) No", contó la agraviada a Primera Edición.



Ni una menos. La mujer acusó a Marcos Vilcas, padre de su pequeña, de haberla golpeado y humillado mediante las redes sociales. Ella aseguró que Vilcas publicó las fotos en las que se le ve a él vejándola sexualmente.



"Me pegó con el celular en la cabeza, me tiró cachetadas y subió fotos sexuales [a Facebook] sin mi consentimiento", narró la víctima.



La mujer fue sometida a degradantes situaciones. "Me puso un papel diciendo que yo era una put*, quería que salga a la calle así. Me quitó la ropa", agregó.



Ella asegura que la familia de Vilcas era testigo de los constantes maltratos, pero nunca la ayudó. "Tienes que estar con él, hacerle todas sus cosas", le decían. Terrible.



Tras la humillación pública en Facebook, la mujer decidió denunciar a su expareja, sin embargo, la policía de la comisaría de Laura Caller no habría consignado la agresión sexual, lo que provocó que Marcos Vilcas quedara en libertad.



Primera Edición intentó comunicarse con el acusado pero no lo hallaron en su domicilio y nunca contestó el celular.



Ahora la joven madre solicita ayuda al ministerio de la Mujer para que le brinden protección.