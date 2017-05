Mujer encontró a su esposo con amante y desató su furia así [VIDEO]

El video de una infidelidad. Una mujer encontró a su esposo con la amante y no pudo controlar su furia. "¿Cuántos años te he dado de mi juventud? ¿Veintisiete años casada contigo para que me hagas esto?", reclamaba la indignada mujer ante la mirada atónita de los transeúntes.



Precisamente, uno de ellos fue quien registró el momento en que la mujer descubre la infidelidad de su esposo y lo confronta en plena vía pública. El escándalo se armó en el Jirón Washington, en el Cercado de Lima.



En el video se ve que la mujer se sube al auto para evitar que su esposo y su supuesta amante se escapen.



El hombre, quien sería un militar en actividad, baja del auto e intenta calmarla diciéndole que su acompañante "no tiene nada que ver", pero su esposa continúa con los reclamos e insultos. "No me das de comer ni a mi ni a mi hijo", le grita.



En tanto, los transeúntes se solidarizan con la mujer engañada e incluso la motivan a tomar venganza con sus propias manos.



"Rómpele la luna", "Tramposo", "Mal hombre", "Baja a la amante del carro", "Agárrala de los pelos", le gritan.



Sin embargo, pese a los reclamos de su esposa, el hombre prefirió irse con su acompañante en su auto.