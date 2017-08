Twitter: 'Ser mujer de nacimiento y estar soltera', los polémicos requisitos de este concurso de belleza

"Ser de sexo femenino de nacimiento, estar soltera y no haber estado casada ni embarazada". Estos son solo algunos de los requisitos de un concurso de belleza en México que ha generado polémica en Twitter.



Y es que el Municipio de Culiacán, en el estado de Sinaloa, lanzó una convocatoria para elegir a la 'Diosa Colhuacan' con motivo del 486 aniversario de la fundación de dicha ciudad.



Sin embargo, los requisitos del certamen fueron criticados por más de un usuario en Twitter, pues algunos consideraron que son muy rígidos, sexistas y discriminatorios.



Otros expresaron su extrañeza al no saber cómo la Secretaría de Desarrollo Económico corroborará que las aspirantes no han estado embarazadas o son mujeres de nacimiento.



La convocatoria también exige que las aspirantes al certamen posean "belleza de rostro y cuerpo" y tengan "una carrera profesional terminada".