Esta tarde, Latina informó que el perrito robado en Los Olivos apareció. Para alegría de sus dueños, Lilo volvió a casa sano y salvo. Y aunque todavía la forma en que fue devuelto a su casa no es clara, Yuri Torres, la dueña de Lilo, contó que la mujer que aparece en las imágenes llevándose a su perro negó ser una ladrona de mascotas.



Al parecer, la mujer pensó que Lilo estaba perdido y simplemente decidió llevárselo en su auto.



INFORMACIÓN PREVIA

​

"¡No es justo, es mi perro, mi hijo!". Estas fueron las desesperadas palabras de Yuri Torres, la dueña de un perrito que fue robado a la fuerza en la puerta de una casa en el distrito de Los Olivos. Sus dos pequeñas hijas se encuentran tristes por lo sucedido.



Cámaras de seguridad de la vivienda registraron el momento en que una mujer de pelo negro y polo melón se acerca a la mascota, quien se encontraba en la vereda, y le ofrece comida. Luego intenta llevárselo, pero el perro se resiste. Finalmente, lo agarra de las patas y se lo lleva.



Entre lágrimas, la dueña de Lilo, un schnauzer de 5 años que sufre del corazón y de alergia a la piel, denunció el hecho frente a las cámaras de Latina y pidió a la población que le ayuden a encontrar a su perro, pues sus hijas sufren por él.



Vea también Los Olivos: Scouts ayudan a policías a dirigir el tránsito

La ladrona aprovechó que la mujer salió a recoger a sus hijas al colegio para llevarse a la mascota. Una vecina aseguró que la mujer vestida melón estuvo a bordo de un vehículo merodeando el lugar antes de perpetrar el robo.



"Quiero hacerle un pedido a la gente que vea a mi perrito, que por favor me llamen al 989035331", indicó Torres.



Se cree que la mujer robó al perro para cruzarlo y obtener ganancias. Sin embargo, la dueña indicó que su perro es mayor y ya no puede cruzarse. "Como no le ha servido, lo ha botado", contó.