Mujeres y orgasmos: ¿a qué edad tienen los mejores para ellas?

Cada mujer vive el placer sexual a su manera. Sin embargo, ¿existe una edad o un periodo de edad en que las mujeres disfrutan el sexo mucho más? Según un reciente estudio, sí. Se trata de una investigación realizada por la aplicación Natural Cycles.



Este estudio descubrió que sí existe una edad donde los orgasmos son más potentes en las mujeres. Así como lo lees. ¿Pero cómo se realizó? Las 2.618 participantes evaluaron no solo su satisfacción sexual (incluidas la frecuencia de relaciones sexuales y la satisfacción de su pareja), también la atracción (autopercibida y a ojos de su pareja), así como la frecuencia del orgasmo y el disfrute.



Fue así que se conocieron los patrones del comportamiento sexual de tres grupos distintos de edad: mujeres menores de 23 años, mujeres de entre 23 y 36 años y mujeres de más de 36. ¿Y qué crees? Los resultados arrojaron que efectivamente, el orgasmo, la auto percepción del atractivo y el placer sexual mejoran con la edad.



Eso quiere decir que después de la tercera década de edad, las mujeres se sienten más atractivas y disfrutan del sexo mucho más que las más jóvenes. Específicamente a los 36 años.



"Los resultados del estudio envían un mensaje muy positivo sobre algo que las mujeres saben desde hace tiempo", explicó Amanda Bonnier, gerente de la aplicación que realizó el estudio. "Cuanto mayor eres, mejor conoces tu cuerpo, más placentera puede ser tu vida sexual y más confianza tienes en ti misma", agregó.

Sin embargo, en el estudio no se diferenciaron las formas de alcanzar el clímax sexual, algo que es determinante y que está muy relacionado con el conocimiento del propio cuerpo y la experiencia en relaciones sexuales, pues como se sabe, no todas las mujeres alcanzan el orgasmo con penetración. Otras llegan al clímax solo por 'tocar' el clítoris.



Finalmente, no olvides que si bien hay épocas mejores que otras, la sexualidad puede disfrutarse en diferentes etapas de la vida.