Municipalidad de Lima: Restaurarán histórico Teatro Manuel Segura

El Teatro Manuel Ascencio Segura es uno de los principales teatros de la ciudad de Lima y uno de los más antiguos de Sudamérica. La Municipalidad de Lima informó que está culminando los detalles para ejecutar el proyecto de inversión que permitirá recuperar el histórico teatro ubicado en el Cercado de Lima y que cuenta con la condición de ser patrimonio histórico y cultural de la ciudad.



A través de una nota de prensa, el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, sostuvo que al iniciar su gestión en 2015 encontró que el teatro se hallaba totalmente descuidado, con sus instalaciones deterioradas y sin contar siquiera con mobiliario para los espectadores.



"El teatro está absolutamente descuidado, lo hemos encontrado así, ni siquiera habían butacas. Un monumento histórico de esta naturaleza no puede estar en estas condiciones, y por eso no queremos estar buscando culpables sino tener la visión de restaurar y entregar a la ciudad este espacio de cultura", precisó.



Acotó que la ciudad no solo debe tener mejor infraestructura vial sino también puntos de encuentro con el arte, y para ello el remozado Teatro Segura permitirá contar con un nuevo recinto para que los vecinos de Lima puedan disfrutar de los mejores espectáculos artísticos del Perú y el mundo.



PROYECTO



El proyecto cuenta ya con el visto bueno del Concejo Metropolitano y se han incorporado los recursos necesarios para su ejecución en el Presupuesto Institucional de este año. Se realizará una inversión aproximada de 58 millones de soles que permitirán restaurar tanto el Teatro Segura como la Sala Alzedo, puntos emblemáticos del Centro Histórico de Lima.



La intervención supondrá la restauración y conservación de la zona monumental del Teatro Segura, en un área de 6,907 metros cuadrados, además de las tareas de rehabilitación la modernización de la acústica del recinto, mejorando la caja escénica y conservando su diseño arquitectónico original, con un nuevo mobiliario para los espectadores, entre otras prestaciones.



El actual Teatro "Manuel Ascensio Segura" fue inaugurado en el año 1909 y está ubicado en la segunda cuadra del jirón Huancavelica, sin embargo en sus instalaciones la actividad teatral se remonta hasta la época colonial. Fue el escenario elegido para la primera interpretación del Himno Nacional del Perú, a cargo de la soprano Rosa Merino y en presencia del Libertador Don José de San Martín.



En tanto, la Sala Alzedo fue inaugurada en 1962 y por su acústica es un lugar ideal para conciertos de música de cámara, aunque también acogía espectáculos teatrales. Tiene capacidad para alojar a más de 300 espectadores y está dividida en dos niveles.