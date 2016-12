Una empresa decide construir un muro para limitar el acceso a una playa pública. La empresa asegura que está en todo su derecho, pese a que la ley indica que toda playa es de acceso para todos, es decir, es de acceso público. Los vecinos de la zona se pusieron manos a la obra y derribaron el muro. ¿Dónde ocurrió esto? En la playa Los Lilenes, Concón, Chile.

La playa Los Lilenes es una de las tantas de la jurisdiccion de Concón, cerca de Viña del Mar y Valparaíso. El muro era construido por la empresa porto Alto Inversiones, cuyos voceros aseguraban que era su derecho, pues estaban dividiendo un sector de la playa que era privado. El tema se dio a conocer en redes sociales, desde donde se dio a conocer a todo Chile.

Las reacciones no se hicieron esperar y se conoció que la construcción del muro no tenía permiso municipal ni de ningún otro tipo. No obstante, la autoridad marítima de Valparaíso sí defendió la edificación de esta pared divisoria. "Corresponde a un terreno privado", dijo el gobernador de la Capitanía de Puerto, Sigfrido Ramírez al portal SoyChile. A continuación, el video de la construcción:

Aquí, en la foto que acompaña el tuit, se puede ver bien por dónde iba el muro y cómo dividira la playa Los Lílenes:

@municoncon playa los lilenes la persona que compro está haciendo un muro hasta la playa 😡😡😡 que han hecho ustedes?? RT pic.twitter.com/gFxM41PJov — Michèle Lehuedé (@Michelepazlehue) 20 de diciembre de 2016

Tras conocerse que no tenía permiso alguno y que iba contra la idea de que toda playa es de acceso público, vecinos organizados procedieron a derribar el muro de la playa Los Lilenes, en Concón, Chile: