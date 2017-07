¡Exhiben en el Museo de Los Caballeros del Zodiaco una armadura tamaño real! [VIDEO y FOTOS]

Por: Jorge de Pegaso

Fundador del Museo y fan Club de Saint Seiya



Recuerdo que de niño soñaba con abrir un museo de Saint Seiya o mejor conocido como Los Caballeros del Zodiaco. El lugar tenía que estar lleno de piezas de colección de diversos países, época e idiomas, los cuales serían apreciados por visitantes de todo el mundo. Ya de grande me propuse a no dejar pasar ese sueño por alto y decidí poner manos a la obra, y abrir un Santuario para los fans.



El año pasado abrí el Museo de Saint Seiya, que por cierto, tiene la colección más grande del mundo reconocida por los Records Guinness (en el museo se expone el certificado Guinness original).

Dentro de lugar podrás encontrar piezas muy difíciles de conseguir, como por ejemplo una fábrica de figuras de Saint Seiya, el cual es una especie de microondas, donde introduces un molde con una tinta especial y en minutos tienes una figura lista para pintar.

También podrás encontrar las famosas figuras Myth Cloth, discos de vinilo, álbumes de ls años 90, libros, mangas, etc.



Sin embargo, actualmente la atracción principal es sin duda la armadura tamaño real de Saint Seiya. Si amigos, así como leyeron, se está exponiendo una armadura de Sagitario, versión leyenda del Santuario.



La armadura fue traída desde el extranjero y armada con mucho cuidado para el deleite de todos los fans. Es del tamaño a escala como si la fuera a usar un caballero del zodiaco real. Incluso tiene el brillo dorado y una luz en el pecho que se enciende.

Si les interesa visitar el museo y poder ver más de 6,000 piezas de colección tomen nota:



Ubicación



Jr. Alicante 352, piso 3, San Luis (altura de la cuadra 34 de la Av. Canadá / cruce de la Av. Canadá y la Av. Rosa Toro / calle al lado del Banco Scotiabank), Lima- Perú.



Horario: Sábados y Domingo 4:00pm - 8:00pm (no se cierran los feriados)



Entrada : s/.10.00 (niños de 4 años o menos no pagan)



¡Ojo! La armadura tamaño real estará expuesta este fin de semana que queda de Julio y todos los fines de semana de Agosto.