Alan García dice que "en los gobiernos siempre se cuelan los corruptos"

Por más de una hora, el expresidente Alan García declaró ante la fiscalía en calidad de testigo sobre las presuntas irregularidades en la construcción del proyecto del Gasoducto Sur Peruano. Al salir no descartó que más funcionarios de su gobierno resulten envueltos en el Caso Lava Jato.



"Nadie puede descartarlo, siempre se cuelan en los gobiernos corruptos que aprovechan su situación", dijo Alan García a su salida de la fiscalía de lavado de activos, en el Centro de Lima.



Sobre Jorge Cuba, ex viceministro de Comunicaciones de su gobierno acusado de recibir dinero de la empresa Odebrecht, Alan García dijo: "¡Pésimo, pésimo!".



Mientras García daba declaraciones a la prensa, una bulliciosa comitiva de personas, supuestamente 'espontánea', con carteles en mano, gritaban: "¡presidente, confiamos en usted!





En cuanto a Alejandro Toledo, García reiteró que no puede darle ningún consejo. "No puedo dar consejo a nadie, pero simplemente hago lo que mi consciencia me manda y estaré aquí ante cualquier juez, fiscal o parlamentario", precisó.



Respecto al punto concreto del Gaseoducto Sur Peruano, Garcíaa leyó un pronunciamiento en el cual señaló que, durante su gestión dicha obra se concesionó a una empresa privada por US$1.300 millones, pero que en el gobierno de Ollanta Humala este contrato se anuló y se hizo uno nuevo por el monto de US$7.328 millones.