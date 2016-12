Para dar la bienvenida al Año Nuevo, nada mejor que hacerlo recargados de energía y ‘buenas vibras’. Trome conversó con la brujita blanca ‘Soralla de Los Angeles’, quien compartió con nosotros algunas de sus mejores cábalas para recibir el nuevo año y conseguir que nuestros deseos se cumplan en el corto plazo.

“Los ángeles son seres de luz que iluminan nuestro camino. Todos tenemos uno, que nos cuida de todo mal y nos aleja de la maldad. Cada vez que hablemos con ellos, es bueno encender una vela de color blanco o celeste”, precisó la esotérica por Año Nuevo.

Aquí algunas cábalas para conseguir salud, dinero y amor este Año Nuevo:

Toque doce veces una campanita dorada. En cada tocada pida un deseo. Este sonido activará la energía y hará que sus deseos sean realidad.

Para la abundancia. Coja un poco de escarcha dorada con sus manos y espárzala en la casa. El color dorado representa el oro.

Ropa. Vista de blanco para que se cumplan sus deseos. Este color atrae las buenas vibras y la energía positiva. Evite el negro o colores oscuros. Solo opacarán su alma.

Si busca el amor, use prendas de color rosado. No rojo, pues este color representa el deseo y la pasión, pero no el amor puro.

Si quiere viajar o desea que se concrete un proyecto, vista de dorado o use una joya de oro. Esto activará las energías de la abundancia.

Use un cuarzo rosado. Es propicio para encontrar el alma gemela. Lo puede usar como collar o llevarlo en la billetera.

Para la salud, échese agua de mar y no se enjuague. Esta agua limpiará todo lo malo de su cuerpo. Arrasa con todo lo impuro.

Si está en una fiesta, a las doce en punto échese un poco de champán en la cabeza. Es ideal para que nuestros proyectos se concreten.

No olvide comer las doce uvas, ponerse lentejas en los bolsillos para el dinero y arrojar limón por toda la casa para que absorban las energías negativas.