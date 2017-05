Un recolector de chatarra celoso intentó perforarle los ojos a su esposa, solamente porque creía que ella le era infiel. Este lamentable hecho de violencia contra la mujer ocurrió en la ciudad de Caylloma, en la región Arequipa.



La trabajadora del campo Fabiana Mamani Apaza (38) dormía en su vivienda del módulo A de Ciudad Majes, cuando fue víctima del ataque insano de su conviviente Rolando Saavedra Pari (42).



“Yo estaba durmiendo y de pronto sentí ruido y dolor. Abrí los ojos y miraba estrellas. Te voy a matar, me decía mi esposo y yo solo reaccioné botándolo de la cama”, contó Fabiana a la policía de Arequipa.



Fuentes de la policía de Arequipa informaron que el taladro llegó hacer contacto con los ojos de la mujer, sin embargo aún no se ha podido determinar la gravedad de la lesión a los ojos.



Tras cometer el sangriento ataque, el chatarrero huyó del lugar llevándose 3 mil soles del ahorro de su pareja y escapó con dirección desconocida.



Los agentes del orden llevaron a la víctima hasta el Hospital Regional de Arequipa, donde los médicos intentarán que no pierda la visión.



Fuentes de la policía de Arequipa revelaron que Saavedra Pari creían que la madre de sus hijos le era infiel porque su jefe la llamaba al celular para coordinar la cosecha de tomates.