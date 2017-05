Después de varios días de agonía, la estudiante de cosmetología Ghelly Zea Cusilayme (27) falleció en el Hospital Regional de Arequipa, donde permanecía internada desde que su expareja le prendió fuego, el pasado 13 de abril.



Zea Cusilayme no pudo soportar las graves quemaduras que tenía por todo el cuerpo y finalmente dejo de existir. Los médicos de este nosocomio de Arequipa no pudieron hacer nada para salvarla.



Según las primeras investigaciones de la policía de Arequipa, la estudiante de cosmetología fue atacada por su expareja Abraham Peralta Perlacio (27), quien no aceptaba el final de su relación, en su vivienda del distrito de Chiguata.



Tras las muerte de Ghelly Zea, su padre exigió al Poder Judicial una sanción ejemplar para el cruel asesino.



Este temible caso de violencia contra la mujer ha conmocionado a toda la ciudad de Arequipa.