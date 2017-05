Una joven trabajadora acusó a su ex pareja de haberla subido a la fuerza a un carro y apretarle el cuello, en represalia porque ella se niega a volver con él, en la ciudad de Chiclayo.



Yesenia Mío Pajares (24) narró a los agentes del orden que salió de su casa en el distrito de Picsi, cuando su expareja Guillermo Salinas Burga (30) la subió a un carro a la fuerza.



“Dentro del carro empezó a ahorcarme y agredirme verbalmente. Me decía que me llevaría al distrito de La Victoria, para conversar", contó la joven a la Policía de Chiclayo.



Al escuchar los gritos de la joven, agentes de la policía de Campodónico rescataron a la chica e intervinieron al sujeto, revelaron fuentes policiales.



Una vez llevado a la dependencia policial de la mencionada localidad de Chiclayo, Salinas Burga aceptó la agresión contra su expareja.



“Estoy arrepentido de lo que hice, yo quería hablar con ella para volver a ser pareja”, manifestó a la policía de Chiclayo.