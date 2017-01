Chiclayo: Exhuman cadáver de niña que murió por aborto [VIDEO]

Las autoridades de Chiclayo realizaron la exhumación del cuerpo de la niña de iniciales K.M.Ch.N. (11), quien murió a consecuencia de un aborto a la que fue sometida.



Peritos de la policía de Chiclayo y el Ministerio Público concluyeron que la pequeña no fue golpeada como inicialmente se temió.



"El cuerpo no presentaba moretones. Con ello se descarta que la menor haya sido golpeada por supuestamente haberse opuesto al aborto", reveló un agente de la policía de Chiclayo.



El abogado de los familiares de la víctima, Víctor Esteves, confirmó que no se encontró ningún indicio sobre esta hipótesis.



La diligencia de la exhumación estuvo a cargo de la I Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Leonardo Ortiz, Chiclayo. (Sandro Chambergo)