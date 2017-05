La policía inició en Chiclayo la campaña educativa 'Conociendo a mi Mascota', con la cual intenta combatir contra el avance del temido juego Ballena Azul, que induce a los menores a autoinfligirse daño físico, e incluso llegando al suicidio.



Agentes de la Oficina de Seguridad Ciudadana, la Unidad de Servicios Especiales y la Policía Canina iniciaron la campaña que será llevada a diversos colegios de Chiclayo y toda la región Lambayeque.



La jefa del programa 'Conociendo a mi mascota', mayor Isabel Leiva, contó que en esta campaña llevan al muñeco Polito y a Pluto, además, de los perros de la policía, que realizan demostraciones.



Con ello intentan que los niños de Chiclayo le dediquen más tiempo a sus mascotas y no permanezcan mucho tiempo en Internet.



La oficial explicó que está campaña se inició en el colegio 10004 de la urbanización Campodónico y se replicara en otros colegio.



A los escolares les indicamos que no jueguen la Ballena Azul porque se van a hacer daño. "Estamos en coordinación con los padres y profesores para no permitir que los niños no se involucren en este peligroso juego.