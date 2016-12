Chimbote: Dos perros auxiliaron a su dueño y no se separaron de él

Bien dicen que el mejor amigo del hombre es el perro. Muestra de ello, fue lo que ocurrió en Chimbote, en región Áncash, donde un hombre quedó inconsciente tras caer al piso. Fueron sus dos perros los que ladraron hasta que llegaron los vecinos, quienes llamaron a una ambulancia.



Al llegar la unidad, los canes, no se separaron de su dueño identificado como 'Chino' . Se subieron a la ambulancia y no bajaron hasta llegar al hospital La Caleta, donde fue atendido.



En el vídeo grabado durante la el traslado se ve a los animalitos lamiendo el rostro de su amo, a quien parece querer despertar. Nadie los pudo bajar ni alejar de su dueño. No cabe duda que el amor de un animal es incondicional.