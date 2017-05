'Don Omar' de Yo Soy habría contraído dengue en Sullana

El imitador de Don Omar en el programa Yo Soy, Jorge Chávez, quien es natural de Sullana, habría contraído el mal del dengue, ya que presenta los síntomas de esta enfermedad, según lo público en su cuenta de Facebook.



"Me sentía mal y me llevaron a la posta en Lima. Me dijeron que tenía que pasar cinco días para confirmar que se trata del dengue", escribió 'Don Omar'.



Chávez publicó este comentario para explicar el porque de su ausencia en el programa Yo soy y que le costó su eliminación.



Don Omar mostró su receta médica en las redes sociales. 'Don Omar' mostró su receta médica en las redes sociales.

Al parecer 'Don Omar' se habría contagiado de dengue el pasado fin de semana durante una presentación en un club de Sullana, ubicado cerca del río Chira, donde se ha reportado alta presencia de mosquitos.



Pese a que 'Don Omar' se comunicó con la producción de Yo Soy para comunicar su estado de salud, finalmente Ricardo Morán anunció que Chávez fue eliminado. (Eddyn Nole)