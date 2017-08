Conmoción en la ciudad de Ica. Dos nutricionistas, ambas amigas, fueron asesinadas a balazos, al parecer por sicarios que arrojaron sus cadáveres en una trocha carrozable, en el distrito de Los Aquijes.



Las víctimas Norma Liliana Espinoza Cama (44) y Diana Carolina Bernaola Rodríguez (36) habían llegado a la ciudad para reunirse con promotoras de productos nutricionales, informó la policía de Ica.



Ellas no imaginaban el trágico destino que les esperaba. Al llegar a Ica fueron seguidas por delincuentes a sueldo, que las golpearon, asesinaron a balazos y arrojaron sus cadáveres a la trocha que da al centro poblado La Girao.



SOSPECHAN DE PRESO



Para la policía de Ica, el crimen fue ordenado por un interno del penal de Cañete, que sería expareja de Norma Espinoza.



"Los deudos nos contaron que Espinoza había denunciado en una oportunidad a este presidiario. Por ello creemos que él contrató a los sicarios", dijo un agente allegado a las investigaciones.



Según las primeras informaciones, las dos mujeres presentaban heridas de bala en la sien.



'NO QUERÍAN TESTIGOS'



Sobre la muerte de Bernaola, los detectives creen que los asesinos no querían que hayan testigos por ello, también acabaron con la vida de Dina.



Los dos cadáveres fueron trasladados a la morgue de Ica. Sus familiares exigieron a las autoridades, atrapar a los responsables y no dejar que estas muertes queden impunes.