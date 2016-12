Inseguridad ciudadana: Delincuentes asesinan a vendedor de pescado en Chiclayo

Los casos de inseguridad ciudadana continúan presentándose en el interior del país y las autoridades no pueden hacer nada para evitarlo. Esta vez un vendedor de pescado fue asesinado de un balazo, por no dejarse robar en Chiclayo.



El comerciante Juan Pablo Saba Fiestas salió de su casa, manejando su automóvil de placa M1K-336 rumbo al terminal pesquero del distrito de Santa Rosa, informó la policía de Chiclayo.



Cuando se desplazaba por el asentamiento humano Alto Perú, tres delincuentes lo interceptaron. "Al parecer los sujetos querían asaltarlo, pero el vendedor de pescado se resistió y le dispararon", contó un agente.



Los maleantes huyeron y Saba Fiestas fue llevado al Hospital Las Mercedes de Chiclayo, donde los médicos no pudieron salvarle la vida.



Los deudos contaron a la policía que en anteriores oportunidades, el vendedor de pescado ya había sido víctima de un intento de robo, pero logró escapar.



Las autoridades ya iniciaron las investigaciones para buscar a los homicidas, quienes se encontrarían ocultos en Chiclayo.