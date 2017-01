¿El Estado Islámico en Nuevo Chimbote? Alcalde comete la ignorancia del año en Facebook

El alcalde de Nuevo Chimbote, Valentín Fernández, jamás pensó que el mensaje con el que compartió en Facebook una fotografía que se tomó junto a una peruana musulmana terminaría convirtiéndolo en el protagonista de la metida de pata del año… y eso que el 2017 recién comienza.



Y es que en su cuenta de Facebook, el alcalde de Nuevo Chimbote escribió el mensaje “Con Yamila, buscando financiamiento del Estado Islámico” y le causó más de un problema a Kris Castañeda, una empresaria nacida en Trujillo que profesa el Islam, por lo que viste abajas y hijaab, dejando únicamente su rostro al descubierto.



Kris Castañeda cuenta que estaba reunida en la sala de un edificio empresarial en Lima conversando con otros empresarios cuando Valentín Fernández pidió ser presentado ante ella. Conversaron un rato y antes que se retirara, el alcalde de Nuevo Chimbote pidió tomarse una foto con ella. Como ella no lo conocía, también pidió que le tomaran una con su celular.





Kris Castañeda incluso subió la foto que también se tomó con el alcalde de Nuevo Chimbote a su cuenta de Facebook donde lo felicitaba por su trabajo, sin embargo, luego se enteró de lo que este había escrito sobre ella en la misma red social. Mortificada, anunció que iba a entablar acciones legales si el burgomaestre no se rectificaba públicamente.



“¡Voy a demandar al alcalde de Nuevo Chimbote por infeliz! Y la burrada que ha escrito. Pido a la Policía Nacional del Perú me resguarde dado que han generado odio a mi persona y mi vida esta en alto riesgo”, señaló Kris Castañeda en su Facebook, indicando que tras estallar la polémica el burgomaestre borró el mensaje y la foto que se tomó con ella.



En otro mensaje publicado en su Facebook, Kris Castañeda cuenta que el alcalde de Nuevo Chimbote le expresó sus disculpas por interno y dijo que se trató de un error involuntario de su parte, ya que pensaba que Estado Islámico comprendían a los países del Medio Oriente y no específicamente de la organización terrorista.







Hasta el momento no hay una rectificación pública del alcalde de Nuevo Chimbote en los medios de comunicación sobre este agravio en redes sociales a la empresaria peruana, que le dio un plazo de 24 horas para hacerse “responsable del error involuntario que daño y puso en peligro mi persona, familia, empresa y organización DDHH”.

