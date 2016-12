Ni una menos: Lavandera denuncia que expareja la golpeó con una piedra en la cabeza en Puno

Nuevamente un hecho de violencia contra la mujer se presenta en el interior, pese a las campañas de sensibilización como Ni una menos. Esta vez una lavandera acusó a su expareja la golpeó con una piedra en la cabeza, en la ciudad de San Román, en la región Puno.



Francisca Rivera Huamán (39) denunció que el padre de sus cuatro hijos, el conductor de triciclos Zacarías Charca Gutiérrez (39) la atacó con una piedra delante de sus hijos, en el centro poblado Jarán, en San Román.



Ella relató a las autoridades que Charca no le pasa una pensión para sus hijos desde enero. Ante esta grave situación, Francisca iba a vender un terreno de la familia para conseguir dinero.





Ello motivó la ira de Charca, quien golpeó a puñetes a la mujer delante de los pequeños. "Luego me atacó con una piedra en la cabeza", manifestó a las autoridades en Puno.



La víctima fue llevada al centro de salud de Santa Adriana, mientras que Zacarias Charca se presentó horas después a la comisaría de Familia, pero increíblemente no fue detenido debido a temas legales.