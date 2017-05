En plena epidemia del dengue en la región Piura, el director regional de Salud César Morón puso su cargo a disposición, luego de las críticas por el avance de este mal, que ha cobrado dieciséis vidas en Piura.



“He puesto todo mi empeño e inteligencia, pero siempre hay alguien puede hacer las cosas diferentes. He conversado (con el gobernador de Piura Reynaldo Hilbck) y hay algunas personas que lo pueden hacer muy bien", manifestó Morón.



El funcionario saliente afirmó que ‘no está abandonando el barco, ni muchos menos huyendo’, pero ya no seguirá al mando de la institución de salud en Piura.



Morón recomendó a la población no descuidarse y tomar todas las medidas para terminar con el mal del dengue.



En tanto, el jefe de Inteligencia Sanitaria de la Diresa, Edwar Pozo, explicó que se amplió la emergencia sanitaria por 90 días más y esperan una transferencia de un millón 100 mil soles para el control del zancudo transmisor del dengue.