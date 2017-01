¿Por qué Sedapal cortó el agua en varios distritos de Lima y Callao?

Sedapal empezó a reducir desde el jueves la distribución de agua en 26 distritos de Lima y Callao que son abastecidos por la Planta de la Atarjea y Huachipa.



Los usuarios no tomaron a bien esta medida, pues enfatizaron que el anunció de Sedapal no se dio a conocer con anticipación.



Varios vecinos de los distritos con restricción de agua usaron las redes sociales para quejarse por el repentino corte del servicio.



"#Sedapal otras veces avisan con anticipación. Les he escrito y no obtengo respuesta, somos de #chorrillos por favor", escribió @milagrosmarisel en Twitter.



Sin embargo, algunos tomaron con humor la falta de agua:

Imágenes exclusivas de limeños en búsqueda de agua tras corte de #Sedapal pic.twitter.com/Iz7TEkCHov — carval (@cvathrash) 27 de enero de 2017

Los días más calurosos del verano y #Sedapal corta el agua en Lima. pic.twitter.com/8nJZWBe4H6 — Chijaukay (@chijaukay) 27 de enero de 2017

¿Pero cuáles son las razones por las que Sedapal restringió el agua a varios distritos de Lima y Callao?



No es una mera ocurrencia como creen algunos. Esta restricción se debe a los huaicos de gran intensidad que vienen afectando varias zonas de Lima.



¿Qué ocurre con el agua?



Debido a los huaicos el agua se asemeja a un "puré de barro", trayendo consigo piedras, troncos, lodo y otros residuos sólidos, que podrían dañar la infraestructura de captación y tratamiento de agua potable de las plantas Huachipa y La Atarjea.