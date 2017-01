Solo en el primer día del año, tres personas se ahogaron en las playas de nuestro país. Por eso, Trome conversó con el jefe de la Unidad de Salvataje de la Policía Nacional, comandante Martín Saavedra Becerra, quien dio recomendaciones para ingresar al agua este verano.

“La gente debe tenerle respeto y miedo al mar. No pueden meterse a cualquier playa, así sepan nadar. Hay zonas peligrosas en las que si entras ya no saldrás con vida”, precisó.

TOME EN CUENTA

Si va a una playa, vea si hay salvavidas. Si no lo hay, es mejor irse.



Respetar la bandera que coloque la Policía de Salvataje: verde significa apta; amarilla que puede entrar, pero con cautela; y la roja es peligro, no ingrese.



Si ingeriste bebidas alcohólicas o acabó de comer, no entre al mar, le puede dar un calambre o desorientarse y ahogarse.

Si al estar en el mar sientes que se está ahogando, nunca nade contra la corriente, hágalo en paralelo a la orilla pues la corriente siempre lo arrastrará al fondo.

Nunca dejes solos a sus hijos, ni en la orilla de la playa. Las olas los pueden arrastrar en segundos.



No nade cerca a las rocas, la corriente siempre lo llevará hacia ellas y se golpeará.



Evita hacer clavados en la playa, puede golpearse con una piedra.

OLAS ASESINAS



El jefe policial precisó que las playas más peligrosas son: ‘San Pedro’, ‘Conchán’, ‘Venecia’, ‘Arica’ y las de Ventanilla, donde el mar es amplio y se generan las peligrosas olas de arrastre. “Este tipo de olas llegan a la orilla y arrastran todo lo que tienen al frente”, precisó.

Las playas consideradas peligrosas también son las que se ubican en el bulevar de Asia.