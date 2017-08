3 hombres se graban violando a una mujer inconsciente [VIDEO]

"Quédate en la puerta pues hue***", es la frase con la que inicia el video donde tres jóvenes violan a la joven que ese encuentra inconsciente en la cama. Los violadores tienen tiempo para grabar su delito y hasta mandan saludos.



"¡Un saludo pa' Pollín!", se le escucha decir a uno de los hombre que viola a la joven. Entre murmullos se escucha decir a uno de los violadores: "¡Con condón! Yo he entrado primero, te lo juro".



La exclusiva de Latina indica que los violadores son identificados como Arón y Ever. Aún no se sabe el nombre del tercer hombre que graba la terrible violación.



Juliaca



Como se recuerda, la Segunda Fiscalía de San Román, en Puno, y personal policial del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) visualizaron el video que generó gran indignación en las redes sociales.



Es así que se logró descubrir la identidad de uno de los violadores de la joven mujer, quien responde al nombre de Juan M. Melo Cahuana (18) y es sindicado como el líder de la pandilla denominada ‘Los Negros’.

Violación