¿Nadine Heredia puede negarse a volver a Perú tras decisión judicial? [VIDEO]

¿Nadine Heredia puede no volver al país para evitar responder en las investigaciones que se le siguen? Esta es una de las dudas que muchos se están haciendo tras la autorización que consiguió la exprimera dama para cumplir sus funciones en la Food and Agriculture Organization - FAO (Organización para la Alimentación y la Agricultura de la Naciones Unidas).



Para el congresista y portavoz de la bancada de Fuerza Popular, Luis Galarreta, existe la posibilidad que Nadine Heredia no desee volver a estas tierras.



“Volvemos al punto muerto de hace unos meses atrás, es decir la posibilidad de que el actor político más cuestionado del gobierno anterior, porque no fue Ollanta Humala sino Nadine Heredia, tengamos el riesgo que no quiera regresar al país”, sostuvo a El Comercio.

Galarreta agregó que desea conocer el sustento con el que se le dio esta facilidad. “Es muy conveniente saber el sustento de Nadine Heredia y el sustento del Poder Judicial para haber aceptado. No lo comparto pero hay que respetar como corresponde en un Estado de derecho”, indicó.



Hay que mencionar que Nadine Heredia y Ollanta Humala son investigados por presunto lavado de activos por los aportes al Partido Nacionalista en las campañas electores de 2006 y 2011.

