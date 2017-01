El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional resolvió hoy que la ex primera dama Nadine Heredia y otras cuatro personas de su entorno, solo podrán salir del país con previa autorización judicial.



De esta manera, el juez Richard Concepción Carhuancho, declaró fundado el pedido del Ministerio Público de dejar sin efecto la regla de conducta de “dar aviso” al juez, e imponer a Nadine Heredia y el resto de investigados la obligación de contar con una autorización judicial cuando deseen salir del territorio nacional.



Además de Nadine Heredia, el cambio de esta regla de conducta también alcanza a los investigados Ilan Heredia Alarcón (hermano), Rocío del Carmen Calderón Vinatea, Antonia Alarcón Cubas (madre) y Mario Julio Torres Aliaga. Esta medida no alcanza al expresidente Ollanta Humala; es preciso señalar que esto se podría definir en los próximos días.



LOS ARGUMENTOS DEL JUEZ

El magistrado precisó que adoptó esta decisión al advertir que existen nuevas circunstancias en el desarrollo de la investigación, que convierten a la norma de conducta de “dar aviso” al juez, en frágil e ineficaz.



Además, porque la anterior regla no cumple con la finalidad del mandato de comparecencia con restricciones, que es evitar el peligro de fuga de los procesados.



Asimismo, porque al permitir una salida fácil del país, los investigados estaban exentos de un control por parte de la autoridad judicial.



MIGRACIONES YA SABE

Concepción Carhuancho, igualmente, comunicó su decisión a la Superintendencia Nacional de Migraciones, a fin de que ejerza el control correspondiente sobre los mencionados investigados cuando salgan del país.



El magistrado notificó la resolución expedida esta tarde al representante del Ministerio Público y a los abogados de los investigados.