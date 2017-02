Nadine Heredia y Odebrecht: ¿Aldo Mariátegui tuvo la razón desde 2011? [VIDEO]

Muchos dicen que el tiempo se encarga que la verdad salga a flote. No importa si nadie la cree, tarde o temprano se descubre si uno ha hecho o dicho lo correcto. Todo ello podría ajustarse a la situación del periodista Aldo Mariátegui, quien hace poco habló sobre la supuesta entrega de 3 millones de dólares de Odebrecht a Nadine Heredia para la campaña de Ollanta Humala.



En su programa de radio Capital, 'Alditus' rememoró los tiempos que pasó en el diario Correo. En el año 2011, este periódico sacó una portada que parecía haber sido vista por Nostradamus y el titular una de sus famosas cuartetas. En esta, como Aldo Mariátegui señaló, se daba cuenta de la intromisión de Brasil en la campaña electoral peruana.



"Ollanta do Brasil. Jugada geopolítica: no es 'Gana Perú, sino 'Gana Brasil", se puede leer en la primera plana, donde una composición pone a Ollanta Humala como el jugador 10 de la selección carioca. Todo un goleador.



"Al periódico llegó un montón de información en unos sobres anónimos donde detallaban cómo era la movida del tema de dinero de Brasil y empezamos a investigarlo. Los brasileros nos han colonizado, una vergüenza, se supone que este tipo (Humala) era un nacionalista y vendió su país a Brasil y antes se vendió a Venezuela. Falso nacionalista”, manifestó Aldo Mariátegui.

Luego de 6 años, la portada de Correo parece haber dado en el clavo. 'Alditus' no dejó pasar la chance de manifestar su orgullo por haber olfateado el tema de Odebrecht y su presunto pago a Nadine Heredia y al ahora Partido Nacionalista antes que muchos.



"Me da una tremenda satisfacción ver cómo las cosas que hicimos en Correo años atrás, que sacamos esta denuncia de Ollanta Humala, hayan ido saliendo. Me botaron de Correo casualmente por la revocatoria y todo el tema de OAS. Siempre sospeché que los brasileros estuvieron detrás de mi salida. Así que para mí es una satisfacción casi sexual ver cómo los años nos dieron la razón… Los de la izquierda son unos vendepatrias totales, se lo quisieron vender a Chávez o a Brasil”, apuntó Aldo Mariátegui.

Si 'Alditus' puso el ají con sus declaraciones, Beto Ortiz colocó el rocoto. Por medio de su cuenta de Twitter, el exconductor de El Valor de la Verdad subió la imagen de la mencionada portada de Correo y apuntó con más detenimiento a una explicación sobre el motivo real de la salida de su colega.



"2011: Aldo Mariátegui denuncia intromisión brasileña en la campaña, y es echado de Correo. ¿Podrían hoy contarnos el verdadero por qué?", fue lo que escribió Beto Ortiz en la publicación. ¿Algún día se encontrará la respuesta?



2011: Aldo Mariátegui denuncia intromisión brasileña en la campaña, y es echado de @diariocorreo Podrían hoy contarnos el verdadero porqué? pic.twitter.com/O2x8Lh65AV — beto ortiz (@malditaternura) 23 de febrero de 2017

