Nadine Heredia y Odebrecht: abogado pedirá que agendas no sean prueba

Nadine Heredia estaría cada vez más hundida con las revelaciones de Jorge Barata, ex mandamás de la empresa brasileña Odebrecht en el Perú. El abogado de la esposa de Ollanta Humala no niega que su defendida haya recibido al menos 3 millones de dólares, los que que el preso funcionario de Odebrecht ha confesado haberle pagado. Ahora su labor de defensa de Nadine Heredia se centra en dos aspectos que presentaremos a continuación.



El primer argumento de defensa de Nadine Heredia es indicar que el financiamiento de una campaña por parte de una empresa nacional o extranjera no es un delito. Por lo tanto, los pagos de Odebrecht no tendrían que llevar a Nadine Heredia a prisión o algo similar. "Es solo una infracción administrativa", dijo Wilfredo Pedraza, abogado de Nadine Heredia y exministro del Interior en el gobierno de Ollanta Humala.



La segunda herramienta de defensa consiste en desestimar como sea que las agendas de Nadine Heredia se consideren evidencias o pruebas. Es preciso señalar que en las famosas agendas han varias anotaciones que la propia Nadine Heredia hizo durante la campaña presidencial que llevó a Ollanta Humala a Palacio de Gobierno. En ellas aparecen registros de dinero con los nombres "Barata", "Marcelo" y "Barbudo". (sigue más abajo)





En declaraciones al programa Cuarto Poder, que puedes ver en el video puesto al inicio de esta nota, el abogado de Nadine Heredia dio a conocer esta parte de su estrategia. "Se pedirá al Poder Judicial que no se usen las agendas [de Nadine Heredia] como prueba", dijo Wilfredo Pedraza.



¿Cuándo pedirá la defensa de Nadine Heredia que no se consideren las famosas agendas como parte de la investigación? "En los próximos días, dijo Wilfredo Pedraza. En tanto, el caso Lava Jato sigue su curso. Esta vez con un ingrediente oleado y sacramentado: no se niega que Odebrecht dio dinero a Nadine Heredia.



¿Y Ollanta Humala? Nadie sabe. Eso sí, una de las pocas veces que ha declarado sobre el tema se ha adjudicado toda responsabilidad. ¿Cómo? Recordando que él era el presidente del Partido Nacionalista Peruano en la época de las agendas.