¿Nadine Heredia tiene trato preferencial en la cárcel? Internas protestaron por presunto favoritismo [VIDEO]

Nadine Heredia pasó su primera noche en el centro penitenciario Anexo de Mujeres, en Chorrillos, adonde llegó ayer su madre Antonia Alarcón llevándole comida. Trascendió que la ex primera dama sufrió una descompensación en la víspera, por lo que fue llevada al tópico para ser atendida.



Se supo que desde su ingreso al penal, Nadine Heredia evitó el contacto con agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Pero por la noche sufrió una descompensación y tambaleos, así que fue trasladada al tópico. Señalan que en ese lugar se esforzó por ‘hacerse la fuerte’, para no demostrar su mal estado.



Ayer, a las 2:10 de la tarde, su mamá se presentó llevándole arroz con guiso y jugo, así como galletas de maíz y frutas secas. Aunque esta visita dio ánimos a Nadine Heredia, trascendió que al principio no quiso probar nada y preguntó más de una vez por su pequeño hijo Samín, de solo seis años de edad.



Sus dos hijas mayores, las escolares Illariy y Nayra, se encuentran en Estados Unidos, por un intercambio estudiantil.



Antonia Alarcón ingresó al penal con dos amigas. En una bolsa llevaba los alimentos y toallas que le habría encargado Nadine Heredia.



Doña Antonia vestía faldón negro y polo blanco, prendas que las mujeres están obligadas a usar para entrar.

Así fue la llegada de Nadine Heredia a Santa Mónica.

APARTADA

Nadine Heredia está encerrada, por seguridad, en el área de Prevención, donde efectivos del INPE están encargados de su custodia.



Trascendió que para ubicarla tuvieron que trasladar a unas 30 internas, quienes protestaron aduciendo favoritismo.



El jefe del INPE, Carlos Vásquez, señaló que no tendrá contacto con otras presas mientras permanezca en dicho establecimiento.

Se sabe que solo seis personas por semana podrían visitar Nadine Heredia. Deben ser seleccionadas por la interna y solo la verían dos veces a la semana. Además, tendría derecho a seis horas de patio.



JESSICA TEJADA

En este penal está encerrada Jessica Tejada, pareja de Jorge Cuba, por el caso Odebrecht.



El Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva para Nadine Heredia y para su esposo, el expresidente Ollanta Humala, por el presunto delito de lavado de activos. Humala está preso en la Base de la Dinoes.



(José Yucra)

PPK habló sobre Ollanta Humala y Nadine Heredia.

PEDIRÁN TRASLADO DE NADINE

Wilfredo Pedraza, abogado de Nadine Heredia, dijo que está preocupado por las condiciones en las que la ex primera dama se encuentra detenida, en el Anexo del Penal de Mujeres (Chorrillos).

“Ella está en un penal de máxima seguridad donde hay internas por terrorismo, está en un área que se llama Prevención, que no está hecha para tener internos por varios días. Es un lugar muy frío, sin la infraestructura adecuada”, señaló.



Por estos motivos, no descartó solicitar el traslado de Nadine Heredia a otro recinto penitenciario. “El tema es que si no hay seguridad adecuada, si el ambiente no es muy habitable, eso no es lo más recomendable”, enfatizó.