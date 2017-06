La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional confirmó la validez de las agendas de la ex primera dama Nadine Heredia, en la investigación que ella y su esposo, el expresidente Ollanta Humala, enfrentan por delito de lavado de activos en agravio del Estado.



De esta manera, este tribunal, declaró infundada la apelación interpuesta por Nadine Heredia y Ollanta Humala para que estas evidencias sean excluidas, al considerarlas 'pruebas prohibidas' por ser producto del delito de hurto.



Sin embargo, el tribunal que preside el magistrado César Sahuanay Calsín, y que integran Iván Quispe Aucca y Jessica León Yarango, llegó a la conclusión de que no existen elementos de convicción que corroboren sobre la forma en que las agendas salieron del ámbito de vigilancia de los esposos Humala – Heredia.



Además, la sala consideró que Nadine Heredia ha dado versiones contradictorias sobre la propiedad de las agendas en declaraciones ante la Fiscalía.



El tribunal consideró que para excluir de la investigación de prueba ilícita (actos de investigación obtenidos afectando derechos fundamentales) es requisito que existan datos objetivos.



Tras conocerse esta decisión judicial, Nadine Heredia escribió en su cuenta de twitter: "Fallo PJ no afecta investigación. Es por principio que seguiremos reclamando Utilización de documentos hurtados vulnera derecho a intimidad".

