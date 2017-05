Nancy Lange se puso sentimental en el Día de la Madre 

Entérate de las últimas movidas en la política nacional y de algunas cosas pasan desapercibidas con Pepitas.



ENCUESTA

Según una encuesta de Ipsos, el 59% está de acuerdo con el indulto a Fujimori. El asunto es que el ‘Chino’ solo podría salir de prisión con arresto domiciliario y Fuerza Popular se opuso a un proyecto para optar por esta vía. ¡Qué cosa!...



SALVADOR

El ministro Salvador del Solar (Cultura) hizo gala de sus dotes para la danza. El hombre se animó a bailar al ritmo de Carnaval y de Los Diablos de Ichocán. O sea, no era un tronco...



DESASTRE

Según Pablo de la Flor, quien conduce la reconstrucción, el desastre por los huaicos y desbordes desnudó lo peor del Perú. Claro, levantó la alfombra y salieron ratones. Noooo...



LAURA

Una vez más, Laura Bozzo se mandó con todo contra Alejandro Toledo. Durante la emisión del programa colombiano La Red, lo llamó ‘desgraciado, maldito y mentiroso’. ¡Cómo lo quiere al ‘Cholo’!...



SALUDOS I

Varios congresistas estuvieron agilitos en Twitter mandando saludos por el Día de la Madre. Nos ganamos con los de Luciana León, Marisol Espinoza, Richard Acuña, Paloma Noceda y otros. Vale...



SALUDOS II

También se apuntó con su saludo Keiko Fujimori, quien colgó una fotografía junto a su madre Susana Higuchi y sus hijas Kaori y Kiara. “¡Te quiero mucho, ma’!”, escribió la hija del ‘Chino’...



SALUDOS III

Y no nos olvidamos de la primera dama Nancy Lange, quien dijo: “Ser mamá me ha dado una de las mayores alegrías de mi vida... La maternidad sacó lo mejor de mí”. No me diga...

