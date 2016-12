Navidad: Conoce a los primeros bebitos del 25 de diciembre [VIDEO y FOTOS]

La titular del Ministerio de Salud, Patricia García, visitó esta mañana en el Instituto Nacional Materno Perinatal (Ex Maternidad de Lima) a las tres orgullosas mujeres que trajeron al mundo a sus bebés durante los primeros minutos de la Navidad.



Maria Puma Adco (38), natural de Puno, fue la primera paciente en dar a luz a las 12:01 a. m. a un bebé de 3 kilos 700 gramos. A ella le siguieron Marlene Huauya Romero (38) y Nerida Pompilla Castillo (23), cuyos partos se registraron a las 1:15 a.m. y 1:19 a.m, respectivamente.



Además, la titular del Ministerio de Salud precisó que en esta Navidad, entre las 12:00 a.m. y 07:00 a.m. de hoy, el Instituto Nacional Materno Perinatal reportó en total siete partos naturales y cuatro por cesárea.



Pero no solo en Lima se registraron partos durante la Navidad. A través del sistema de telemedicina, la ministra de Salud realizó la presentación en tiempo real de los recién nacidos en regiones como Junín, La Libertad, Amazonas, Piura y Pucallpa.



Por otro lado, la titular del Ministerio de Salud destacó el profesionalismo de los médicos, técnicos y enfermeras del Instituto Nacional Materno Perinatal, además de resaltar la importancia de la lactancia materna en el desarrollo físico e intelectual del niño.

