Noticia de pastor que intentó caminar sobre el agua y terminó devorado por cocodrilos es falsa [VIDEO]

La noticia era más falsa que cacheta de payaso, pero muchos pensaron que se trataba del acto de fe más extremo de parte de un pastor. ¿No sabes de qué hablamos? Acá un poco de la noticia que se transformó en viral pero no era verdad.



La noticia decía más o menos así:



"Un pastor mormón que intentó replicar una historia bíblica de Jesús terminó devorado por los cocodrilos. El hecho ocurrió en Zimbabue, África.



El pastor, identificado como Jonathan Mthethwa, de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días de la localidad de White River Mpumalanga, en Zimbabue, intentó caminar sobre el agua como Jesús, pero todo salió mal.



De acuerdo a los testigos, Mthethwa se adentró en el agua del río y cuando ya había caminado unos 30 metros, intentó ascender a la superficie para empezar a caminar, pero no lo logró. Fue en ese momento cuando tres enormes cocodrilos aparecieron y lo atacaron sin piedad"



Noticia falsa Noticia falsa

Increíble pero cierto. Miles de medios de todo el mundo no verificaron la información y publicaron la noticia siendo solo un clásico 'Fakes News'.



El supuesto pastor se llama “Jonathan Mthethwa” y simplemente no existe y si existe nadie sabe si es pastor. Todo indica que la premura por buscar la novedad en la noticia hizo de las suyas y confundió a más de uno.



Cabe resaltar que varios canales de YouTube también contaron la historia como verdadera y hasta videos sacaron para relatar la fantástica historia.



No es la primera vez que pasa este tipo de "noticias". Fue en el 2016 que se soltó una información como la del "cocodrilo que se come un pastor" pero varía la área geográfica y el nombre de la víctima.