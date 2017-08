¿Quieres comprar una casa y solo tienes 10 dólares? Pues desde Nueva Jersey, en Estados Unidos, nos llega este insólito anuncio de una lujosa mansión de dos pisos que se ofrece a esta módica suma y la única condición del vendedor es que te la lleves. Literalmente.



Así como lo lees, trome. Si quieres comprar este inmueble tienes que hacerte cargo de su traslado a otro lugar. ¿El motivo? Se trata de un edificio de valor histórico y el terreno donde está erigido fue vendido a una constructora que planea levantar unos condominios.



En lugar de asumir los costos de traslado, la compañía encargada de la venta del inmueble decidió ofrecer la lujosa mansión al precio ridículo de 10 dólares con la única condición de que se la lleve sin que sufra daños, informó el portal Gizmodo en español.



Mudanzas extremas

No solo eso, la inmobiliaria se comprometió a colaborar con 10.000 dólares a la mudanza con tal de que se realice antes del 31 de agosto, seguramente porque para esa fecha la maquinaria contratada ya debería empezar con la construcción del proyecto.



Esta práctica de vender inmuebles clásicos ‘para llevar’ no es inusual en Estados Unidos, ya que la mayoría son de madera y no tienen cimientos. Por ejemplo, en 2011, una pareja de Minnesota compró una mansión a un dolar y se gastó otros 22.000 en mudarla.



Dependiendo de la condición de la casa y su tamaño, la operación de traslado puede llegar a costar entre 15 y 60.000 dólares, un precio mucho menor de lo que puede costar construir una desde cero. Así que, ¿te animarías a comprarla?

