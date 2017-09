Idel Vexler ha sido voceado como ministro de educación y todo parece indicar que el rumor es cierto. Incluso, en una entrevista para Correo (diarios en el que colabora), el virtual ministro se ha pronunciado sobre su nuevo cargo. Pero, ¿quién es Idel Vexler y porque muchos se han pronunciado en contra de su nombramiento como ministro?

Idel Vexler ha sido viceministro de educación durante el gobierno de Alejandro Toledo y el segundo mandato de Alan García, por lo que tiene experiencia en el sector y la política. Sin embargo, muchos ciudadanos se han mostrado incómodos con su nuevo cargo.

Idel Vexler es maestro de profesión y especialista en gestión de la educación pública. No cabe duda que el nuevo ministro tiene las habilidades técnicas para ocupar el cargo, pero son sus declaraciones y cercanía con el partido Aprista lo que tiene en la mira al nuevo líder del sector educación.

El nuevo Ministro de educación, se mostró crítico a algunos puntos de la reforma educativa. Por ejemplo, Idel Vexler, en una entrevista a finales de agosto, no se mostró del todo a favor de las evaluaciones a los maestros. El educador recomendó iniciar con una campaña de capacitación para luego iniciar con las evaluaciones.

"No se trata de evaluar por evaluar y más aun como algunos proponen con boyas altas de acuerdo a la realidad de los países del primer mundo. Hay que capacitar a los maestros, hay que formarlos, hay que potenciarlos y luego hay que evaluarlos", expresó Idel Vexler.

En otra colaboración para el diario El Comercio, Idel Vexler se mostró muy crítico a la actual reforma educativa y la gestión del ex ministro Saavedra. "Me parece que la prédica desde hace un buen tiempo, y aun más ahora, en el sentido de que durante los tres años de la gestión del actual ministro de Educación se ha puesto en marcha una gran reforma educativa no tiene su correlato con la realidad", escribió en su columna.

Incluso Alberto de Belaunde, congresista del partido de Pedro Pablo Kuczynski, se mostró preocupado por la designación de Idel Vexler como Ministro de educación. "De confirmarse las noticias, muy preocupado por el futuro de la reforma educativa", escribió el congresista en su cuenta de Twitter.

Por otro lado, Idel Vexler también tuvo sus críticas a la igualdad de género en el nuevo Currículo Escolar Nacional. En una entrevista a Canal N en marzo, el virtual Ministro de educación pidió retirar el término 'identidad de género' del currículo, para no generar confusiones entre los padres de familia.

"Yo he sugerido, se lo he dicho a la ministra (Marilú Martens), lo he escrito y lo vuelvo a reiterar. La palabra identidad de género puede generar, en algunos colectivos y en los padres de familia, una confusión", expresó Idel Vexler.

"Decir que el varón y la mujer nacen biológicamente, tienen diferencia de sexo, pero que social y culturalmente se construye la identidad de género, podría entenderse como una posibilidad de orientación (a los escolares) a una postura homosexual", afirmó Idel Vexler, virtual ministro de educación.

A pesar de la cercanía que mantiene con el partido Aprista, el congresista Mauricio Mulder ha negado la relación con su partido. En una entrevista para RPP, el congresista Aprista habló sobre la nueva designación de Idel Vexler como ministro.

“Vexler es una persona por encima de lavanderías políticas. Mendoza ha sido presidente de Poder Judicial ¿cuándo ha sido aprista?”, afirmó Mauricio Mulder.

Además, el Congresista también calificó de 'errónea' la decisión de la bancada Fujimorista de censurar a Marilú Martens. "El error venia de la bancada fujimorista al sumarse a la censura de la ministra de Educación que ya era anacrónico. Había pasado el tiempo adecuado. El examen de lo que había ocurrido habría que hacerlo cuando no estuvieran en clase”, afirmó Mauricio Mulder.

Lo cierto es que la noticia no ha caído bien a todos los ciudadanos, quienes veían expectantes la vacante del Ministerio de educación. Hay que tener en cuenta que la cuestión de confianza fue presentada con la finalidad de asegurar la reforma educativa, que el gobierno de PPK considera una política de Estado.

Por su parte, la ex ministra de educación, Marilú Martens confirmó su salida del puesto y aseguró que seguirá luchando por la reforma educativa y el enfoque de la igualdad de género.

Gracias, presidente @ppkamigo por la confianza para trabajar por una educación de calidad, con igualdad de oportunidades para todos. (1/4) — Marilú Martens (@marilumartens) 17 de septiembre de 2017

Agradezco el compromiso de todo el equipo de @MineduPeru, que es también el mío, en defensa de la reforma de la educación. (2/4) — Marilú Martens (@marilumartens) 17 de septiembre de 2017

Como ministra defendí el enfoque de igualdad de género en la educación y lo seguiré haciendo por las mujeres que aún sufren violencia. (3/4) — Marilú Martens (@marilumartens) 17 de septiembre de 2017

¡La meritocracia no se negocia! Sigamos trabajando juntos para formar al peruano y la peruana que todos queremos. (4/4) — Marilú Martens (@marilumartens) 17 de septiembre de 2017

