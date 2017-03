Odebrecht: Procuraduría denunció a Alan García y Enrique Cornejo [VIDEO]

La procuradora ad hoc encargada del caso Odebrecht, Katherine Ampuero, anunció que su despacho denunció al expresidente de la República, Alan García, por el caso de los tramos I y II de la Línea 1 del Metro de Lima, más conocido como Tren Eléctrico.



Otros denunciados son el exministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo, y el exdirector ejecutivo de la autoridad del tren eléctrico de Lima, Oswaldo Plasencia. Los cargos corresponden a la presunta comisión de delitos contra la Administración Pública.



Procuradora ad hoc encargada del caso Odebrecht, Katherine Ampuero.

Tras conocerse la acusación, Alan García respondió en su cuenta de Twitter: “Declaro que, como siempre, estoy dispuesto a toda investigación y a concurrir a cualquier citación”.



Quien también se pronunció sobre el tema fue Enrique Cornejo: “Como he dicho: No tengo nada que ver con actos de corrupción. Colaboraré con todas las instituciones que investiguen. Pero no me utilicen”.

