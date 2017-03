Caso Odebrecht: "No está probado que Alan García recibió coimas"

El abogado de Alan García, Genaro Vélez, cuestionó la denuncia de la Procuraduría Ad Hoc para el caso Odebrecht contra su patrocinado y afirmó que ‘no está probado que el exmandatario haya recibido coimas’.



"Mi sorpresa es porque ella -la procuradora Katherine Ampuero- dice una cosa que no es cierta, pues no hay indicios, parece que está siendo presionada por algunos grupos políticos que odian a Alan García y que quieren verlo preso", dijo durante una entrevista a RPP Noticias.



En otro momento, Genaro Vélez señaló que a quien se debería llamar es a Enrique Cornejo, mas no a Alan García. "El responsable del sector sí debe ser llamado a declarar. No como investigado, sino como testigo. Enrique Cornejo debe declarar", acotó.



Finalmente, Genaro Vélez indicó que la Procuraduría Ad Hoc para el caso Odebrecht fracasará en su denuncia, ya que se ‘basa en la mentira’. "Estamos totalmente tranquilos; sabemos que vamos a derrotar a esta procuradora (Katherine Ampuero) que parece tener un afán de protagonismo, además demuestra poca capacidad para analizar los hechos", enfatizó.