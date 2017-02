En su testimonio, el exgerente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, señaló que fue Avi Dan On, exjefe de Seguridad de Palacio de Gobierno durante el régimen de Alejandro Toledo, quien se contactó con él para acordar el pago de sobornos por la construcción de los tramos II, III y IV de la Carretera Interoceánica.



Según un documento fiscal, al que accedió el portal "Ojo Público", Jorge Barata cuenta que, en un evento social del 2004 en Palacio de Gobierno, Avi Dan On "se presentaba como intermediario del presidente Alejandro Toledo y, en aquella ocasión, se ofreció a favorecer a la empresa brasileña en las licitaciones de los tramos II, III y IV" de la citada vía.



Jorge Barata relató que, tras ello, acudió a reuniones en Palacio de Gobierno ingresando por una puerta alterna y sin necesidad de registrarse.



En una de esas citas, Jorge Barata refiere que Avi Dan On le dijo que la empresa que se adjudique la licitación "debería realizar pagos indebidos, que tendría a Alejandro Toledo como beneficiario y cuyos montos sería informados posteriormente por funcionarios de Yosef Maiman, multimillonario empresario peruano-israelí".



Jorge Barata dijo que, en noviembre del 2004, se reunió con Alejandro Toledo, Yosef Maiman y dos allegados a este en un hotel de Río de Janeiro (Brasil).



En dicha oportunidad, le comunicaron que el pago ilícito a favor del ‘Cholo’, en caso Odebrecht ganara la licitación, sería de US$35 millones y que los mismos deberían ser realizados a diversas empresas del grupo empresarial de Yosef Maiman. Al final, solo se pagaron 20 millones de dólares en coimas.