Alfredo Thorne: "Caso Odebrecht tendrá efectivo negativo en crecimiento económico del Perú"

El ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, anunció que debido al efecto Odebrecht –que no solo incluye el Gasoducto Sur Peruano, sino también a otros proyectos– se tendrá un impacto negativo sobre el crecimiento económico de entre 0.5% y 1%.



“Es difícil pensar que vamos a crecer 4.8%, yo pienso que podríamos crecer 1% por debajo a eso. Todavía estamos haciendo los estimados, y cuando lo tengamos con gusto lo haremos llegar”, dijo Alfredo Thorne.



No obstante, Alfredo Thorne aseguró que ya están tomando mecanismos de contingencia para mitigar el retroceso que generaría Odebrecht en la economía, pues confía en que si los ministerios ejecutan el 80% de su presupuesto, aumentaría 15% la inversión pública.



“Este sería uno de los ingredientes más importantes para compensar el hecho de no tener el gasoducto”, apuntó Alfredo Thorne, al revelar que durante su visita a Davos (Suiza), tres inversionistas mostraron interés en comprar todos los activos de Odebrecht en el Perú.



De otro lado, Alfredo Thorne manifestó que el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski está dispuesto a sacrificar parte del crecimiento peruano para no cargar con el costo de la corrupción durante toda la gestión.