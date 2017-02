La ministra de la Mujer, Ana María Romero, afirmó que no renunciará al cargo, luego de que el congresista Daniel Salaverry (Fuerza Popular) le solicitara que dé un paso al costado, por haber trabajado como directora en la ONG Centro Global para el Desarrollo, la que fue fundada por el expresidente Alejandro Toledo y que recibió financiamiento de Odebrecht.



“No tengo ninguna responsabilidad sobre actos de terceros y no tiene asidero renunciar. El presidente (Pedro Pablo Kuczynski) es el único que puede hacerlo y no me lo ha pedido. Al Centro Global para el Desarrollo no ingresó un sol de la corrupción”, dijo Ana María Romero.



Además, Ana María Romero dijo que la ONG Centro Global para el Desarrollo, que dirigió entre el 2006 y 2016, no recibió dinero de la corrupción. Explicó que esta organización fue financiada al 80% por cooperación internacional y el resto con donaciones.



Como se sabe, la Unidad de Inteligencia Financiera encontró un aporte de Odebrecht de 71 mil dólares a la ONG Centro Global para el Desarrollo. Ana María Romero precisó que “para los encuentros de expresidentes se necesitaba recursos y enviaba cartas a cuanta entidad podía”.