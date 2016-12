Odebrecht, computadoras, Carlos Bruce y más: 5 noticias duras para que no estés en la luna

Llega el sábado, haces una "chelas" con tus patas y empiezan a hablar de política. Te mueres por participar, pero no sabes nada, estás "perdidaza(o)". No te preocupes, nosotros te ayudamos con este recopilatorio de los cinto temas que vienen marcando la agenda política de Perú.



¿Te suena Odebrecht? Si no te suena ahora, lo escucharás más durante estas semanas. El dueño de esa empresa, Marcelo Odebrecht, confesó que entregó 29 millones de dólares en coimas a funcionarios de los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, para que la transnacional obtenga contratos millonarios.



El chongo es que el Congreso quiere abrir una comisión parlamentaria para investigar a estos gobiernos, pero no podrán porque el Ministerio Público se achoró y les dijo Ahorita no, joven. En realidad les dijeron que no podían compartir la información con ellos porque no hay una ley que obligue al Ministerio Público a proporcionar el avance de sus investigaciones a una comisión del Congreso.



Así que shh, shh, nadie lo sabrá, Además, el acuerdo de cooperación internacional que el Ministerio Público peruano tiene con Suiza y Brasil es confidencial, sus hallazgos serán "top secret". Sorry for not sorry, Congreso.



Carlos Bruce hizo un papelón a inicios de este mes al pedir mediante un oficio del Congreso que policías resguarden la inauguración de su nuevo restaurante, La Trastienda. Con lo seguro que es nuestro país, la noticia no tardó en indignar a más de uno.



Por esta razón es que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, un órgano auxiliar de la Comisión Permanente del Congreso, lo denunció por tentativa de peculado. Bruce se defendió diciendo que ese delito no existe.



¿Congresista que no sale leer la constitución? "La tentativa aparece regulada en el artículo 16 del Código Penal con carácter general”, dijo Carlos Caro en una entrevista a El Comercio.



¿Sabés de que trata el Acuerdo Nacional? Es una reunión que se dará entre el Consejo de ministros y las fuerzas políticas que tienen representación en el congreso, básicamente será como los Juegos del hambre, pero estarán sentados todos.



¿Para qué se reúnen, ah? ¿No hay cosas más importantes qué hacer? Como te darás cuenta, estas semanas han sido puros dimes y diretes entre el fujimorismo, que tiene a 72 congresistas, mayoría pe, y PPK.



El Acuerdo Nacional busca poner paños fríos y tocar temas que de hecho importan como: seguridad ciudadana y lucha anticorrupción.



El chongazo por las computadoras trajo cola ¿Te acuerdas que el Congreso estaba dispuesto a gastar más de cinco milllones de soles por 980 computadoras? Bueno, hoy la presidenta del Congreso, Luz Salgado decidió despedir al responsable de la compra a dedo, Sergio Romero Loyola.



El despido se produjo tras la bomba que soltó La Contraloría General de la República, la institución dijo que detectó riesgos en el proceso de adquisición de las computadoras. La compra igual se tuvo que cancelar porque los congresistas no soportaron la presión mediática y las críticas.



Ahora ciertas personas esperan que Luz Salgado cumpla su palabra y renuncie. Te recordamos que dijo Salgado cuando este escándalo estalló: "Si hay funcionarios que por la compra de las computadoras del Congreso se han enriquecido, o la UIF ha encontrado algo, yo renuncio por mi responsabilidad política, pero hasta ahora eso no sucede”





La Municipalidad de Lima te quiere desasnar. Por esta razón ha lanzado la colección Lima Lee, cinco publicaciones temáticas de poesía, crónica, ensayo, cuento que serán repartidas gratuitamente en colegios, universidades y medios de transporte



Son más de 50 mil ejemplares y parte de una serie de proyectos en los que municipalidad está invirtiendo tiempo y dinero. Algunos de los autores que podrás leer son: Carlos Calderón Fajardo, Jennifer Thorndike, Gabriela Wiener, José Antonio Mazzotti, Roger Santiváñez, Karina Valcárcel y otros.



Esta comprobado que leer te hace más sexy, ok no, no lo hace pero sin duda tendrás conversaciones más interesantes. A darle.