Odebrecht: Edwin Luyo y Jorge Cuba tuvieron sobornos depositados en empresas offshore [VIDEO]

Las coimas que recibieron el exfuncionario Edwin Luyo y el exviceministro Jorge Cuba fueron depositadas por Odebrecht en empresas ‘offshore’, pues de esta manera buscaban borrar el rastro de cualquier tipo de investigación.



Sin embargo, esta ‘jugada’ a Luyo y Cuba no les dio resultados, ya que el fiscal a cargo de la investigación, Hamilton Castro, detectó los movimientos y, además, se contó con el testimonio de colaboradores eficaces en Brasil.



Cuba recibía sus ilícitos pagos en Hispamar International Corporation y Luyo en Oblong International INC. La Fiscalía informó que Odebrecht habría pagado un soborno de US$ 7 millones para hacerse de la obra de la línea 1 del Metro de Lima, aunque se habla de un total de 8 millones 100 mil dólares.

DECLARARÁN 68

Asimismo, se informó que Luyo y Cuba registran viajes a Brasil meses después de la firma del contrato de la Línea 1 del Metro de Lima.



El primero de los mencionados está detenido y el segundo como ‘no habido’ (viajó a Estados Unidos en Navidad).



Ayer, el juez Ricardo Manrique Laura aceptó el pedido del Ministerio Público de imponer 18 meses de prisión preventiva a Luyo, quien en las próximas horas deberá ser conducido a un penal.



Durante esta audiencia, Luyo aseguró que no se fugará del país como lo han hecho otros y que ‘la pita siempre se rompe por el lado más débil’. La Procuraduría Anticorrupción solicitó a la Fiscalía tomar las declaraciones de 68 exfuncionarios de los últimos tres gobiernos. Figuran Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.

