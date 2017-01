Enrique Cornejo: "No temo que me involucren en caso Odebrecht"

El exministro de Transportes y Comunicaciones del segundo gobierno aprista, Enrique Cornejo, aseguró que no teme que lo involucren en algún acto de soborno relacionado con el caso Odebrecht, pues aclaró que está tranquilo y se quedará en el país.



“En absoluto (temo que me involucren). No solamente no voy a salir del país, sino que acepto cordialmente todas las invitaciones que me hagan. Hace 15 días que hablo de este tema, no obstante que hay muchas obras y muchos gobiernos involucrados”, manifestó Enrique Cornejo.



En ese sentido, Enrique Cornejo marcó distancia de su exviceministro Jorge Cuba, sindicado de recibir coimas de Odebrecht por la Línea 1 del Metro de Lima, al indicar que no sabía lo que hacía ‘saliendo de su oficina’, pero recalcó que nunca sospechó de ningún pago de soborno.



“Creo que el Ministerio Público está haciendo una buena tarea, no quiero suspicacias de por qué escogieron el Tren Eléctrico primero, supongo que porque tienen las hipótesis de investigación más completas. El punto es que yo salgo a hablar porque yo estoy tranquilo, tengo la seguridad que la obra está bien hecha, que no hay sobrecostos en la obra”, señaló Enrique Cornejo.



Asimismo, Enrique Cornejo indicó que en este caso se deberá saber la verdad ‘caiga quién caiga’. “Yo respondo por la obra no por la coima, la coima tendrán que explicarlo los involucrados. Yo respondo por mí mismo. No tengo ninguna otra seguridad en estas circunstancias”, refirió el exministro.



Finalmente, Enrique Cornejo rechazó que algunos apristas, como el congresista Mauricio Mulder, aprovechen este momento para pedirle que dé un paso al costado en su candidatura a la secretaría general del Partido Aprista.