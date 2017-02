Caso Odebrecht: Fernando Olivera dice que Alejandro Toledo no tiene perdón de Dios

El exministro Fernando Olivera concedió una entrevista a RPP, donde afirmó estar “indignado y furioso” tras la revelación de que el expresidente Alejandro Toledo habría recibido una coima de US$20 millones de la empresa brasileña Odebrecht.



“Como todos los peruanos, indignado, furioso, al tomar conocimiento de cómo Alejandro Toledo, que llegó a la Presidencia luchando contra la corrupción y el nombre de la democracia, ha terminado ejecutando actos gravísimos, deshonrando al Perú. No tiene perdón de Dios y debe aplicarse todo el peso de la ley”.



Fernando Olivera indicó que Alejandro Toledo no puede invocar persecución política, pues las “evidencias comprometedoras” muestran que ha usado la buena fe muchos peruanos y colaboradores que —por sacar adelante proyectos de desarrollo— fueron usados para coimas, sobornos y delitos.



Al ser consultado sobre si no percibió cosas extrañas en el régimen toledista, Fernando Olivera respondió: “Durante el gobierno de Alejandro Toledo tuvimos un acuerdo de gobernabilidad y moralidad y lo cumplimos, hasta lo dimos por terminado el 13 de agosto de 2005. Si hubiéramos percibido algo ilegal o sospechoso lo habríamos denunciado”.