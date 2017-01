Odebrecht: Fiscal de la Nación aseguró que desconoce nombres de implicados

El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez se pronunció en marco a la investigación en el caso del presunto pago de coimas de la empresa brasileña Odebrecht a funcionarios peruanos, y señaló que no conoce los nombres de los implicados en este caso.



"Se ha informado que yo conozco los nombres de algunos involucrados. Eso no es cierto. El que sigue la investigación es el fiscal del caso. Yo que sepa todavía no hay nombres. La fiscalía está realizando su trabajo con sumo cuidado y las identidades se conocerá según avancen las investigaciones", precisó Pablo Sánchez.



De esta manera, el titular del Ministerio Público aclaró la versión de algunos sectores políticos, quienes aseguraban que él conocía los nombres de los implicado en el caso Odebrecht.



A la vez, el fiscal de la Nación, anunció que no permitirá ningún tipo de presiones sobre la investigación de este caso.