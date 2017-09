Odebrecht: Fiscal de la Nación aseguró que no protegerán a Alan García en investigación

Frente a los cuestionamientos por un presunto trato especial, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, negó protección a favor del expresidente Alan García en las investigaciones preliminares que buscan establecer si habría o no recibido dinero de Odebrecht.



Afirmó que, de ser necesario, se podría pedir prisión preventiva.

“Puedo decir que no hay ninguna protección política de nadie ni de uno ni de otro ni de terceras personas políticas ni conocidas políticamente. Nadie tiene corona. Estamos en etapa de inicio de investigación a diferencia de otros casos donde ha habido más informaciones y más elementos de prueba”, manifestó Pablo Sánchez.



Sin embargo, el fiscal de la Nación no descartó que haya gente con filiación política en su institución.



Por su parte, el congresista Mauricio Mulder indicó que las acusaciones contra el exjefe de Estado y otros funcionarios de su segundo gobierno son parte de una ‘guerra contra el Apra’.

Pablo Sánchez: La Fiscalía no protege ni a Keiko Fujimori ni a Alan García

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.