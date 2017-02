Caso Odebrecht: Fiscal Hamilton Castro no acudirá al Congreso de la República

El titular del Ministerio Público, Pablo Sánchez, informó que el fiscal Hamilton Castro, a cargo de la investigación del caso Odebrecht, no se presentará ante la nueva Comisión Lava Jato del Congreso de la República por decisión de la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público.



“Ante las invitaciones del Congreso de la República hemos decidido mediante la Junta de Fiscales Supremos no autorizar al fiscal Hamilton Castro a ir”, señaló Pablo Sánchez en entrevista a Radioprogramas del Perú (RPP).



Pablo Sánchez indicó que la máxima instancia del Ministerio Público tomó tal decisión al considerar inconveniente para las investigaciones que Hamilton Castro acuda ante el citado grupo investigador. Explicó que la Fiscalía está obligada a mantener reserva de su trabajo, lo cual implica cuidar de que los hechos no sean conocidos públicamente, pues ello alertaría a los involucrados y afectaría las pesquisas.



Finalmente, Pablo Sánchez dijo que el Ministerio Público es autónomo y, a diferencia del Congreso de la República, que impulsa investigaciones políticas, su trabajo es técnico, jurídico y penal, y llevado a cabo dentro de los márgenes de la ley.