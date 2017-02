Odebrecht: Jéssica Tejada llora tras las rejas [VIDEO]

La exvoleibolista Jéssica Tejada seguía ayer a la espera de ser internada en un penal de Lima donde deberá cumplir los 18 meses de prisión preventiva que ordenó en su contra el Poder Judicial, mientras duren las investigaciones por el caso del pago de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht en el que está implicada.



Ayer, por segundo día consecutivo, pasó la noche en la carceleta del Poder Judicial. Fuentes del Inpe señalaron que estaba demacrada, no comía, lloraba y se mostraba deprimida por su difícil situación.



El abogado de la deportista, José Urquizo, informó que “ya hemos apelado, porque no estamos de acuerdo con los criterios que ha utilizado (el juez)”.



Tejada reiteró que su pareja la engañó y no sabía que el dinero era procedente de coimas.

DOS MILLONES

La deportista, como pareja sentimental del exviceministro Jorge Cuba, aparece como beneficiaria de dos empresas ‘offshore’ en las que Odebrecht habría depositado 2 millones de dólares en sobornos para ganar la licitación de los tramos 1 y 2 de la Línea 1 del Metro de Lima.



En tanto, Cuba permanece encerrado en el penal Ancón I, luego que el juez Richard Concepción Carhuancho, el mismo que el sábado ordenó el encierro de Tejada, le dio 18 meses de prisión preventiva. Aún no decide si se acogerá a la colaboración eficaz.

